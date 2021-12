SportMediaset | la priorità del Napoli è sostituire Manolas

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale del mercato, si cerca di fare il punto su quelle che potrebbero essere le mosse delle società che aspirano al titolo in questa stagione di Serie A: Inter, Milan, Juventus,, Roma, Lazio e Atalanta. In particolareha posto l’accento sulla situazione che si è venuta a creare in casadopo la cessione diAlleggerito di un ingaggio pesante come quello del greco (4 milioni), cerca il suo sostituto. I nomi sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli sono molti, ma in cima alla lista ci sarebbe Felix Uduokhai, classe ’97 dell’Augsburg valutato 15 milioni. Oltre ai ‘soliti’ Bremer, Milenkovic e Botman, gli azzurri seguono anche Yerry Mina (Everton) e Jhon Lucumí (Genk), che però difficilmente si muoveranno a gennaio e allora occhio alle ...