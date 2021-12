Sport in tv a Natale, cosa vedere il 25 dicembre: NBA ed NFL, gli USA offrono spettacolo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Domani, sabato 25 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport: anche a Natale saranno protagonisti gli USA, dato che il basket con la NBA mette in calendario cinque partite, delle quali tre ad orari europei, nella serata italiana, ed il football americano con la NFL programma per la tarda serata italiana Green Bay Packers-Cleveland Browns. Basket, NBA: ancora problemi con il Covid per i Brooklyn Nets, ma ci sarà la sfida ai Lakers a Natale PROGRAMMA Sport IN TV A Natale (DOMANI, SABATO 25 dicembre) 18.00 Basket, NBA: New York Knick-Atlanta Hawks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now 20.30 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Boston Celtics – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now 22.30 Football ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Domani, sabato 252021, saranno di scena diversi: anche asaranno protagonisti gli USA, dato che il basket con la NBA mette in calendario cinque partite, delle quali tre ad orari europei, nella serata italiana, ed il football americano con la NFL programma per la tarda serata italiana Green Bay Packers-Cleveland Browns. Basket, NBA: ancora problemi con il Covid per i Brooklyn Nets, ma ci sarà la sfida ai Lakers aPROGRAMMAIN TV A(DOMANI, SABATO 25) 18.00 Basket, NBA: New York Knick-Atlanta Hawks – SkyUno, SkyNBA, Sky Go, Now 20.30 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Boston Celtics – SkyUno, SkyNBA, Sky Go, Now 22.30 Football ...

Advertising

SkySport : Pelé lascia l'ospedale: 'Trascorrerò le vacanze di Natale a casa con la mia famiglia' #SkySport #Pelé - SkySportNBA : '75 anni di NBA: la storia in movimento': lo speciale di Natale su Sky Sport con @quieto62, Davide Pessina,… - SkySport : Nuovo decreto Covid per #Natale e #Capodanno: le misure e cosa cambia #SkySport #Coronavirus - MovengoAnchio : RT @virginiaraggi: Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la sua fam… - andreastoolbox : NBA, lo speciale di Natale su Sky: '75 anni di NBA: la storia in movimento' | Sky Sport -