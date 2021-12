Spezia | incontro con Thiago Motta il 28 dicembre | si parlerà del futuro del tecnico

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Nonostante la vittoria per 1-0 sul campo del Napoli,potrebbe comunque essere esonerato dalla panchina dello. A riportarlo è Tuttosport, che svela come il 28ilincontrerà la dirigenza per discutere del suo. Taleavrà luogo un giorno prima della ripresa della preparazione in vista del girone di ritorno di Serie A 2021/2022. SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 1 - Lo #Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quand… - sportface2016 : #Spezia, incontro con #ThiagoMotta il 28 dicembre: si parlerà del futuro del tecnico - infoitsport : Thiago Motta-Spezia, difficile ricucire lo strappo. Il Secolo XIX 'A breve l'incontro decisivo' - fiore_1926 : RT @OptaPaolo: 1 - Lo #Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta ra… - ZebraDaTastiera : RT @OptaPaolo: 1 - Lo #Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia incontro

TUTTO mercato WEB

...si chiude con una lezione di Davide che Saponara ha applicato nella sua nuova avventura allo. Quandoun mio ex compagno alla Fiorentina è così, nessuno dei due affronta l'argomento. ..."Sono capitato in un periodo complicato " commenta Ciccimarra nell'con gli organi di ... che ho conosciuto a La, in occasione delle esequie funebri". Per Ciccimarra si tratta del primo ...Thiago Motta potrebbe comunque essere esonerato dalla panchina dello Spezia. A riportarlo è Tuttosport, che svela come il 28 dicembre il tecnico incontrerà la dirigenza per discutere del suo futuro.Le rappresentanze provinciali di Coldiretti e Confartigianato hanno incontrato il vescovo S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti. “Un incontro cordiale avvenuto al termine di un altro anno segnato dalla pa ...