Sorpresa al GF Vip, la moglie di Alex Belli in lizza tra i nuovi concorrenti? Ecco i dettagli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nelle ultime ore sono emersi degli importanti retroscena sulla sesta edizione del Gf Vip, che sarà una delle più lunghe di tutta la storia del reality. Nel corso delle prossime puntate che andranno in onda nel Gennaio 2022, ci sarà spazio per l'arrivo di alcune new entry che si cimenteranno in questa nuova avventura. Gabriele L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip, Manuel bacia intensamente Lulù (Video) e ammette: "Tante volte ho sbagliato e nonostante tutto…" Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese (VIDEO): sul web è bufera e si chiede l'espulsione Gf Vip, Soleil smaschera Alex dopo la sua squalifica: "Che andassero a casa cornuti e felici, mi vergogno…" Gf Vip, Davide Silvestri difende ...

zazoomblog : I VIP ricevono una sorpresa da Alex Belli: la reazione di Soleil (VIDEO) - #ricevono #sorpresa #Belli: #reazione - 361_magazine : - DDELCOMMUNE : RT @mmbfanspage: Un sorpresa per Manuel - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - Patty63197317 : RT @Cinzia31831403: Devo proprio dirlo questo format rispetto alla versione classica in prima serata con ospiti vip e concorrenti a sorpres… - Sara53112189 : RT @Cinzia31831403: Devo proprio dirlo questo format rispetto alla versione classica in prima serata con ospiti vip e concorrenti a sorpres… -