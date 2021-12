Sonia Bruganelli verrà sostituita per la prossima puntata? Ecco chi ha scelto Signorini (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sonia Bruganelli è stata un’opinionista molto discussa in questi mesi. Non sono mancate le occasioni in cui si è schierata contro la produzione, criticandola anche perché il programma sarebbe tutto già scritto. Ma nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 verrà sostituita. Sonia Bruganelli litiga con Alfonso Signorini in diretta Durante la scorsa puntata del GF VIP di lunedì Alfonso Signorini ha tolto la parola all’opinionista mentre stava discutendo con Alex Belli. Ma lei non l’ha presa bene. Ha protestato chiedendo giustamente che le fosse data la possibilità di esprimere il concetto interamente, ma il conduttore con grande maleducazione gli ha risposto: “Se ti ho dato la parola, te la posso ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 dicembre 2021)è stata un’opinionista molto discussa in questi mesi. Non sono mancate le occasioni in cui si è schierata contro la produzione, criticandola anche perché il programma sarebbe tutto già scritto. Ma nelladel Grande Fratello Vip 6litiga con Alfonsoin diretta Durante la scorsadel GF VIP di lunedì Alfonsoha tolto la parola all’opinionista mentre stava discutendo con Alex Belli. Ma lei non l’ha presa bene. Ha protestato chiedendo giustamente che le fosse data la possibilità di esprimere il concetto interamente, ma il conduttore con grande maleducazione gli ha risposto: “Se ti ho dato la parola, te la posso ...

Advertising

_altezzosa_ : @tuttopuntotv Sonia Bruganelli è insostituibile - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli verrà sostituita per la prossima puntata? Ecco chi ha scelto Signorini #GFVip6 #GFVip - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Sonia Bruganelli assente in puntata: il toto nomi per chi potrebbe prendere il suo posto di opinionista… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli lascia il programma arriva una nuova opinionista; chi è? - #Grande #Fratello… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, dopo la lite in studio, si erano fatte insistenti le voci su un probabile abbandono del programma da parte di Sonia Br… -