Sonia Bruganelli, scelta l’opinionista che la sostituirà per una puntata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sonia Bruganelli sarà sostituita al GF Vip Alfonso Signorini per questa edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di puntare forte su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e a oggi ne è davvero molto soddisfatto, così come gli stessi telespettatori. Una notizia in queste ore riguarda la moglie di Paolo Bonolis. Sembrerebbe infatti che, a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 dicembre 2021)sarà sostituita al GF Vip Alfonso Signorini per questa edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di puntare forte sue Adriana Volpe e a oggi ne è davvero molto soddisfatto, così come gli stessi telespettatori. Una notizia in queste ore riguarda la moglie di Paolo Bonolis. Sembrerebbe infatti che, a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

DenisDecorte : Sonia non ci sarà in una delle prossime puntate #gfvip - telodogratis : Chi sostituirà Sonia Bruganelli al Gf Vip. E la reazione di lei - IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli sarà assente in una delle prossime puntate: il motivo e chi la sostituirà - zazoomblog : GF Vip bomba su Sonia Bruganelli lascia il ruolo di opinionista lei risponde e asfalta tutti - #bomba #Sonia… - zazoomblog : “Prenderà il suo posto”. GF Vip Sonia Bruganelli se ne va. E spunta un nome pazzesco - #“Prenderà #posto”. #Sonia… -