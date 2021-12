Sonia Bruganelli, addio al GF VIP? La rivelazione spiazza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sonia Bruganelli è addio al Gf VIP? L’opinionista recentemente ha avuto un’accesa discussione con Alfonso Signorini. Le ultime Sonia Bruganelli è una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello VIP. La moglie di Paolo Bonolis è stata scelta da Alfonso Signorini per commentare ed esprimere le sue idee per quanto avviene nella Casa più Leggi su youmovies (Di venerdì 24 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Gf? L’opinionista recentemente ha avuto un’accesa discussione con Alfonso Signorini. Le ultimeè una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello. La moglie di Paolo Bonolis è stata scelta da Alfonso Signorini per commentare ed esprimere le sue idee per quanto avviene nella Casa più

Advertising

PasqualeMarro : #SoniaBruganelli rompe il silenzio sul suo abbandono a Gennaio al #GfVip… - infoitcultura : Sonia Bruganelli verrà sostituita per la prossima puntata? Ecco chi ha scelto Signorini - _altezzosa_ : @tuttopuntotv Sonia Bruganelli è insostituibile - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli verrà sostituita per la prossima puntata? Ecco chi ha scelto Signorini #GFVip6 #GFVip - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Sonia Bruganelli assente in puntata: il toto nomi per chi potrebbe prendere il suo posto di opinionista… -