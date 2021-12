Sondaggi elettorali Ipsos, il recupero della Lega che torna oltre il 20% (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono decisamente controcorrente gli ultimi Sondaggi elettorali di Ipsos. Per l’istituto di Pagnoncelli, infatti, è in atto un recupero della Lega, che era in declino da molti mesi, che supererà Fratelli d’Italia, che per altre rilevazioni, invece, è arrivato ad essere il primo partito. Al contrario è il terzo per Ipsos, con il 18,8%, un punto in meno rispetto a un mese fa. Mentre il partito di Salvini va dal 19,1% al 20,1%, e si avvicina al Pd, che è primo, ma a breve distanza, al 20,7%. Buon recupero, del 0,9%, anche per il Movimento 5 Stelle, al 16,4%. Tra gli altri partiti Forza Italia tocca un nuovo record proseguendo la sua ascesa, arrivando all’8,7%, lo stesso livello delle europee del 2019. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono decisamente controcorrente gli ultimidi. Per l’istituto di Pagnoncelli, infatti, è in atto un, che era in declino da molti mesi, che supererà Fratelli d’Italia, che per altre rilevazioni, invece, è arrivato ad essere il primo partito. Al contrario è il terzo per, con il 18,8%, un punto in meno rispetto a un mese fa. Mentre il partito di Salvini va dal 19,1% al 20,1%, e si avvicina al Pd, che è primo, ma a breve distanza, al 20,7%. Buon, del 0,9%, anche per il Movimento 5 Stelle, al 16,4%. Tra gli altri partiti Forza Italia tocca un nuovo record proseguendo la sua ascesa, arrivando all’8,7%, lo stesso livello delle europee del 2019. ...

Advertising

RobertoCanetti1 : @DanielNotaris @ferne1908 @Ettore_Rosato @ItaliaViva @FloraFrate @mtbaldini Guarda che secondo i sondaggi e i risul… - Preppy696 : @canislupus80 Il sequenziamento è a campione. L'ultimo report ISS in materia dice che in 2 anni si analizza in medi… - PietroSalvatori : @regoliosi sono gli stessi partiti che per anni hanno spiegato che il presidente del Consiglio 'deve essere eletto… - FerroFiordi : @claudiovelardi D’accordo su tutto meno che sul “primo o secondo partito”. Se lo è, lo è soltanto nei testicoli del… - pep2073 : #CABINADIREGIA per risolvere un problema sanitario servono medici non politici , i politici pensano a fare propagan… -