Smartphone | ecco perchè non va mai caricato di notte!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 24 dicembre 2021): caricarli la notte e lasciarli attaccati alla presa della corrente non va bene. Scopriamo il. Glinon vanno caricati la notte (Pexels)Quante volte ci capita di svegliarci prendendo il mano loed accorgerci che è bollente! Tutti ricarichiamo il telefono durante la notte è un’azione di routine. Un conto era ricaricare i vecchi telefoni per cui il tempo di ricarica era lunghissimo, a causa anche di alimentatori non molto potenti, un altro è caricare i nuovi. La tecnologia in questo campo ha fatto innumerevoli progressi. I cellulari di odierna generazione sono in grado di ricaricarsi da 0% a 100% in meno di 1h essendo dotati di batterie migliori eri super veloci. LEGGI ANCHE —> Test personalità: il modo in cui tieni il cellulare svela ...