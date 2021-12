Sky – Di Marzio: “Il Napoli lavora già al nuovo difensore, i dettagli” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gianluca Di Marzio parla del calciomercato del Napoli, il giornalista di Sky fa il punto sull’interesse per un difensore centrale. “Dopo l’addio già ufficiale di Kostas Manolas direzione Olympiakos, gli uomini dell’area tecnica azzurra stanno sondando il mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale destro da portare alla corte di Luciano Spalletti. La soluzione migliore, secondo il pensiero di casa Napoli, sarebbe quella di un affare “stile Anguissa”, sia come formula – prestito con diritto, così da valutare l’impatto nella nuova realtà – che come “riuscita” stessa dell’operazione” fa sapere Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale. Attualmente il Napoli sta seguendo una serie di difensore. Quello che piace di più è Szalai del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gianluca Diparla del calciomercato del, il giornalista di Sky fa il punto sull’interesse per uncentrale. “Dopo l’addio già ufficiale di Kostas Manolas direzione Olympiakos, gli uomini dell’area tecnica azzurra stanno sondando il mercato alla ricerca di uncentrale destro da portare alla corte di Luciano Spalletti. La soluzione migliore, secondo il pensiero di casa, sarebbe quella di un affare “stile Anguissa”, sia come formula – prestito con diritto, così da valutare l’impatto nella nuova realtà – che come “riuscita” stessa dell’operazione” fa sapere Diattraverso il suo sito ufficiale. Attualmente ilsta seguendo una serie di. Quello che piace di più è Szalai del ...

