Advertising

interchannel_ic : - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: Skriniar: «Lukaku? Ci ha detto che se avesse avuto la possibilità se ne sarebbe andato» - fcin1908it : Inter, Skriniar smaschera Lukaku: “Ci diceva che sarebbe andato via se…” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Skriniar: «Lukaku? Ci ha detto che con possibilità se ne sarebbe andato»: «Se ne parlava. Haki… - CalcioFinanza : Skriniar: «Lukaku? Ci ha detto che se avesse avuto la possibilità se ne sarebbe andato» -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar Lukaku

La società comunque ha preso giocatori molto forti.' In merito agli attaccanti più difficili da marcare,spiega: 'Per fortunaho dovuto marcarlo solo in allenamento, non penso ce ne ...Inter, l'analisi di- Queste le sue parole: 'Una nuova esperienza all'estero non è mai ... 'L'attaccante più difficile da marcare?, per fortuna mi toccava solo in allenamento. È grosso, ...Il centrale slovacco, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato questo retroscena ...Inter, le parole di Milan Skriniar sull'addio di Lukaku: "Sapevamo che sarebbe potuto andare via, ce lo aveva detto" ...