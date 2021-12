Simeone | «La meditazione mi ha aiutato Sto cercando di convincere anche papà»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Giovanniha raccontato a Sportweek i segreti di questa stagione super dove nelle prime 17 giornate ha già raddoppiato il bottino dei gol segnati in tutta la scorsa stagione: 12 contro 6. Nessun segreto in realtà, se non la sua vita, serena, tranquilla, fatta di tanti odori e profumi, quelli che gli regala la terra che lo circonda e in cui ama passeggiare con Marvel, il suo Australian Sheperd. Arrivato A Verona abitava in centro, ma poi ha deciso di trasferirsi fuori dalla città e dal caos e forse questo gliha dato qualcosa in piùin campo “Ho imparato molto dalla. E passeggiare, osservare, annusare, è una sorta di: il semplice fatto di godersi il momento significa meditare. E meditare vuol dire sentirsi ancorato alla realtà di quel preciso momento; sentirsi presente, vivo, nel ...