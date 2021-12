Si sente male mentre guida, settantenne si schianta contro l'auto di un medico (Di venerdì 24 dicembre 2021) ANCONA - Un uomo di 70 anni ha avuto un malore alla guida e si è scontrato contro un'auto guidata da un medico di origine greche. L'incidente in via Mattei. Sul posto 118, Croce Gialla, vigili del ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 dicembre 2021) ANCONA - Un uomo di 70 anni ha avuto un malore allae si è scontratoun'ta da undi origine greche. L'incidente in via Mattei. Sul posto 118, Croce Gialla, vigili del ...

Advertising

CiccioniSe : RT @DebAttanasio: Oggi siamo tutti più buoni per cui non ho detto nulla alla novax che mi ha spiegato poco fa che sono la prima che sente a… - MariaAdeleNari : RT @DebAttanasio: Oggi siamo tutti più buoni per cui non ho detto nulla alla novax che mi ha spiegato poco fa che sono la prima che sente a… - FrancaRenatadi2 : @Plaid_Draghi UN Pezzo di carta non sa se quella Persona sta bene o male. Quello lo sente la Persona stessa non un… - DebAttanasio : Oggi siamo tutti più buoni per cui non ho detto nulla alla novax che mi ha spiegato poco fa che sono la prima che s… - Ayachan707 : @BeJustMe @VonInWonderland Mi copio e incollo: Ha le ossa di adamantio, nella ciccia sente male.?? -