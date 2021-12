“Si è fidanzato con uno famoso”. Sorpresa nel mondo della tv: il giovane attore con lui (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come sempre quando si tratta di un bel ragazzo, moltissime sono le voci che circolano sul suo conto. Ed ora, dopo che un noto youtuber ed E on line hanno riportato a galla alcuni pettegolezzi, ad essere nel mirino è Manu Rios e la sua nuova possibile fiamma. Proprio così, il volto della televisione spagnola sembrerebbe aver rapito il cuore di qualcuno, e questa persona potrebbe essere Marc Forne, modello ed influencer. “Fan sfegatati e media hanno raccolto vari indizi su chi potrebbe essere il proprietario del cuore di Manu Rios. Ci sono delle novità sul suo presunto fidanzato, anche se lui non parla pubblicamente della sua vita sentimentale. Si tratterebbe del bellissimo modello Marc Forne. I due sono stati visti spesso insieme. Rios potrebbe essersi sistemato davvero”. Manu Rios, l’attore di Elite si è ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come sempre quando si tratta di un bel ragazzo, moltissime sono le voci che circolano sul suo conto. Ed ora, dopo che un noto youtuber ed E on line hanno riportato a galla alcuni pettegolezzi, ad essere nel mirino è Manu Rios e la sua nuova possibile fiamma. Proprio così, il voltotelevisione spagnola sembrerebbe aver rapito il cuore di qualcuno, e questa persona potrebbe essere Marc Forne, modello ed influencer. “Fan sfegatati e media hanno raccolto vari indizi su chi potrebbe essere il proprietario del cuore di Manu Rios. Ci sono delle novità sul suo presunto, anche se lui non parla pubblicamentesua vita sentimentale. Si tratterebbe del bellissimo modello Marc Forne. I due sono stati visti spesso insieme. Rios potrebbe essersi sistemato davvero”. Manu Rios, l’di Elite si è ...

Andunellakat : RT @catiuz92: Parlano di una cosa tenuto da Soleil. Soleil 'Forse se siamo ancora amici te la do,magari a Natale prossimo' Gianmaria 'Anche… - bl4ck_swOn : @WOND3RLVND immagina mia madre che mi dice con chi sorrido e io le dico il mio fidanzato - kat_shadow83 : @3435Nicoletta @void_lun4 Perdonami,ma il fatto che non sia col fidanzato non significa mica che sia solo. Esser fi… - martimessi9 : RT @Soleilandia: Gianmaria: 'Vuoi fare anche il prossimo con me? (natale) perché già son bastati 2' Soleil: 'Chi te se incula, magari il pr… - latestachefuma : x la vigilia vi meritate questa compilation delle foto del mio fidanzato con i nostri cani -