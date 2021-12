Scuola “A Cialdi” di Civitavecchia | partiti i lavori di ripristino del tetto della palestra

Advertising

100cellae : Partiti i lavori per il ripristino del tetto della palestra alla scuola Cialdi - 0766news_TripTv : ?? CIVITAVECCHIA: PARTITI I LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA “ALESSANDRO CIALDI” ???? Le… - tusciaweb : Partiti i lavori al tetto della palestra della scuola Cialdi Civitavecchia - Riceviamo e pubblichiamo - I lavori… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cialdi

Bignotizie.it

I lavori per la sistemazione del tetto della palestra dellaprimaria "Alessandro", in centro città, sono stati avviati e sono interamente coperti da contributi pubblici del Mise. Il vicesindaco Manuel Magliani, relatore della delibera che ha ...Il percorso partirà da via San Giacomo per accedere a Campo, che farà da sfondo all'... sotto le cui fronde, si animerà una piccolacon il maestro intento a insegnare a scrivere su ...Ai tempi di nuove varianti del Coronavirus, si riaffacciano nei borghi della Tuscia (con le dovute cautele anti-assembramento, con gli spettatori obbligati a munirsi di Green pass rafforzato) ...I lavori per la sistemazione del tetto della palestra della scuola primaria “Alessandro Cialdi”, in centro città, sono stati avviati e sono interamente coperti da contributi pubblici del Mise. Il vice ...