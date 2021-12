Scoperta storica poco fa, il ritrovamento con le prime raffigurazioni di Gesù: tutte le foto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le foto a fine articolo. Un anello ottagonale d'oro con una rara gemma incastonata. È uno dei reperti recuperati nei fondali antistanti il porto di Cesarea (a nord di Tel Aviv). Si tratta, secondo gli archeologi, di un oggetto molto raro in quanto sulla pietra vi è raffigurata l'immagine del 'Buon Pastore', una delle prime raffigurazioni di Gesù. La gemma, di colore verde, mostra infatti l'immagine di un giovane pastore che indossa una tonaca e tiene sulle spalle una pecora, o un montone. Secondo gli studiosi israeliani l'anello potrebbe essere appartenuto a un membro - probabilmente, una donna - di una delle prime comunità cristiane di Cesarea. Fa parte del "tesoro" trovato sui relitti di due navi affondate in epoca remota: una in periodo romano, l'altra durante l'era mammelucca. Tra ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lea fine articolo. Un anello ottagonale d'oro con una rara gemma incastonata. È uno dei reperti recuperati nei fondali antistanti il porto di Cesarea (a nord di Tel Aviv). Si tratta, secondo gli archeologi, di un oggetto molto raro in quanto sulla pietra vi è raffigurata l'immagine del 'Buon Pastore', una delledi. La gemma, di colore verde, mostra infatti l'immagine di un giovane pastore che indossa una tonaca e tiene sulle spalle una pecora, o un montone. Secondo gli studiosi israeliani l'anello potrebbe essere appartenuto a un membro - probabilmente, una donna - di una dellecomunità cristiane di Cesarea. Fa parte del "tesoro" trovato sui relitti di due navi affondate in epoca remota: una in periodo romano, l'altra durante l'era mammelucca. Tra ...

