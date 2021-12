Scongiurato il tampone per andare al cinema ma nuove regole mascherine a Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ipotesi più estrema è stata scongiurata. Il tampone per andare al cinema, anche per i già vaccinati, era una possibilità balzata agli onori della cronaca in settimana e riportata anche sulle nostre pagine. Proprio i timori più grandi invece sono stati fugati dalla cabina di regia pianificata dal Governo nella giornata di ieri. Tuttavia non mancheranno delle ulteriori misure restrittive che andremo a dettagliate. Obbligatorio sempre il Green Pass Non ci sarà obbligo di tampone per andare al cinema ma sarà sempre necessario esibire il Green Pass per entrare in sala. Il certificato verde potrà ancora essere il frutto della vaccinazione, della guarigione da Covid e di un tampone negativo come in passato, per lo specifico luogo di fruizione. Va invece precisato che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ipotesi più estrema è stata scongiurata. Ilperal, anche per i già vaccinati, era una possibilità balzata agli onori della cronaca in settimana e riportata anche sulle nostre pagine. Proprio i timori più grandi invece sono stati fugati dalla cabina di regia pianificata dal Governo nella giornata di ieri. Tuttavia non mancheranno delle ulteriori misure restrittive che andremo a dettagliate. Obbligatorio sempre il Green Pass Non ci sarà obbligo diperalma sarà sempre necessario esibire il Green Pass per entrare in sala. Il certificato verde potrà ancora essere il frutto della vaccinazione, della guarigione da Covid e di unnegativo come in passato, per lo specifico luogo di fruizione. Va invece precisato che ...

