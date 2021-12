Sconfortante ingenuità Qualunque mediocre politico Chi lo massacra | a sorpresa | per Draghi si mette male

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dito puntato contro Mario, il tutto per la sua conferenza stampa di fine anno, quella con cui di fatto ha aperto la sua corsa al Colle. A picchiare durissimo, in un commento sull'Huffington Post, è Claudio Velardi, che parte in quarta: "Spiace dirlo, perché da queste parti la stima nei confronti dell'uomo è grande, ma nella conferenza stampa di ieri mattina Marioha inanellato errori politici in serie,ndo in fibrillazione il paese prima e più del dovuto, e rischiando anche di vanificare i personali, brillantissimi percorsi di carriera ampiamente annunciati". E ancora, riflettendo sull'auto-candidatura quirinalizia, aggiunge: "conoscitore di politica sa che la partita della Presidenza della Repubblica – per storia, tradizione, modalità di votazione, ...