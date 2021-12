Sconcerti | troppo grande il crollo finale del Napoli | il sogno torna ad essere solo la Champions 

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera, Mariofa le pagelle del girone di andata del campionato di Serie A, tra sorprese, conferme e delusioni. Il voto più alto va all’Inter campione di inverno: 8,5. “Che Inzaghi fosse bravo era sicuro, che fosse pronto a sostituire Conte con questa energia, era più difficile da credere”. Il Milan prende 8 in pagella perché “ha mantenuto l’andamento di un anno fa”. Ilè da 6,5. Spalletti da 7. “È un voto basso per la terza in classifica, ma è statoil, tre sconfitte consecutive in casa contro Atalanta, Empoli e Spezia. Tutto è cominciato dall’infortunio a Osimhen ma si è consolidato con quello di Koulibaly. Con lui in campo ilaveva persocontro l’Inter. La squadra adesso è ...

di MarioSi è ormai allontanato anche il Napoli alla terza sconfitta consecutiva. Questa caduta dà ...calcio anche per me che ne vivo. È scomparsa l'attesa, che è un lungo preliminare. ...Il calcio in tv èè stato inflazionato. In più oggi è solo inseguimento, non c'è più il tempo di godersi una vittoria perché si riparte subito. In più è una perenne fuga in avanti che ...Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera analizzando il momento di tutti i club della Serie A compresa la Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole: " Il ...Si è ormai allontanato anche il Napoli alla terza sconfitta consecutiva. Questa caduta dà molta forza alla rimonta della Juventus che a gennaio fa bene a prendere Icardi ...