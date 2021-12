Sconcerti boccia il Napoli | “Crollo totale | vi spiego il motivo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Marcioparzialmente ilper il girone di andata, dopo otto vittorie consecutive gli azzurri sono crollati. Il giornalista nel suo editoriale per il Corriere della Sera dà i voti alle squadre di Serie A, dopo un girone di andata. Ilcon otto punti nelle ultime otto partite e tre sconfitte in casa consecutive, due delle quali con Empoli e Spezia, vede il proprio voto abbassarsi nettamente. Ecco quanto scrivesulal termine del girone di andata: “6,5. È un voto basso per la terza in classifica, ma è stato troppo grande ilfinale, tre sconfitte consecutive in casa contro Atalanta, Empoli e Spezia. Tutto è cominciato dall’infortunio a Osimhen ma si è consolidato con quello di Koulibaly. Con lui in ...