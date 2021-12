Sci alpino, i convocati dell’Italia per Bormio: Dominik Paris capofila sulla “sua” Stelvio (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 si riposa e festeggia nel migliore dei modi il giorno del Natale, ma il ritorno alle competizioni è dietro l’angolo. Già da Santo Stefano, infatti, gli “Uomini-Jet” saranno impegnati nella prima prova della discesa di Bormio, dato che la località valtellinese sarà protagonista, come tradizione, delle ultime gare prima di salutare l’arrivo del nuovo anno. Oltre alla già citata discesa, vedremo anche due superG in programma (uno varrà come recupero di quello che non si è potuto disputare a Lake Louise) e per l’occasione saranno nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Alberto Ghidoni. Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci2021-2022 si riposa e festeggia nel migliore dei modi il giorno del Natale, ma il ritorno alle competizioni è dietro l’angolo. Già da Santo Stefano, infatti, gli “Uomini-Jet” saranno impegnati nella prima prova della discesa di, dato che la località valtellinese sarà protagonista, come tradizione, delle ultime gare prima di salutare l’arrivo del nuovo anno. Oltre alla già citata discesa, vedremo anche due superG in programma (uno varrà come recupero di quello che non si è potuto disputare a Lake Louise) e per l’occasione saranno nove gli azzurridal direttore tecnico Alberto Ghidoni. Si tratta di, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Di ...

