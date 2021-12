Sci alpino, Coppa del Mondo: gigante e slalom a Lienz, tredici azzurre convocate (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le convocate dell’Italia per lo slalom gigante e lo slalom speciale di Lienz, ultime gare dell’anno solare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le atlete saranno in gara martedì 28 dicembre tra le porte larghe, con prima manche alle 10 e seconda alle 13. Il giorno dopo stessi orari per la gara tra i rapid gates. In tutto saranno tredici le italiane al via, con Federica Brignone unica azzurra a prendere parte a entrambi gli appuntamenti. Con lei in gigante ci saranno Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti. In slalom invece la valdostana sarà in compagnia di Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ledell’Italia per loe lospeciale di, ultime gare dell’anno solare per quanto riguarda ladeldi scifemminile. Le atlete saranno in gara martedì 28 dicembre tra le porte larghe, con prima manche alle 10 e seconda alle 13. Il giorno dopo stessi orari per la gara tra i rapid gates. In tutto sarannole italiane al via, con Federica Brignone unica azzurra a prendere parte a entrambi gli appuntamenti. Con lei inci saranno Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti. Ininvece la valdostana sarà in compagnia di Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, ...

