Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio 2021: nove italiani all’attacco della Stelvio (Di venerdì 24 dicembre 2021) I convocati della nazionale italiana per le prove veloci di Bormio, valevoli per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino maschile. L’anno solare si chiude in bellezza sulla Stelvio, teatro della classica discesa libera e di due supergiganti che promettono spettacolo. In tutto saranno nove gli uomini-jet azzurri al cancelletto di partenza: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Lo staff tecnico però dovrà fare delle scelte, visto che i pettorali a disposizione saranno sette per la discesa e altrettanti per il Super-G. Di seguito il programma dettagliato della tappa di Bormio. Programma ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) I convocatinazionale italiana per le prove veloci di, valevoli per ladel/2022 di scimaschile. L’anno solare si chiude in bellezza sulla, teatroclassica discesa libera e di due supergiganti che promettono spettacolo. In tutto sarannogli uomini-jet azzurri al cancelletto di partenza: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Lo staff tecnico però dovrà fare delle scelte, visto che i pettorali a disposizione saranno sette per la discesa e altrettanti per il Super-G. Di seguito il programma dettagliatotappa di. Programma ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - OA_Sport : #Sci alpino, le convocate dell’Italia per Lienz: 13 atlete in totale per le prove tecniche sulle nevi austriache - sportface2016 : #Sci I convocati italiani per la tappa di #Bormio, spettacolo sulla Stelvio con una discesa e due Super-G -