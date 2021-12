Sci alpino | classifica per nazioni | Italia terza | ma le donne sono seconde ad un soffio dall’Austria

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scisi ferma per la breve pausa natalizia ed è tempo di un primo bilancio. Guardando allapera dominare finora è l’Austria, che comanda la graduatoria generale, essendo in testa sia al maschile che al femminile, grazie alle vittorie nella velocità e poi ad un gruppo davvero numerosi di atleti che posottenere un piazzamento in Top-5 ad ogni gara in ogni disciplina. Seconda posizione per la Svizzera almeno per quanto riguarda la generale. Sulla squadra elvetica pesa certamente la strepitosa stagione di Marco Odermatt, che sta dominando in campo maschile e sembra quasi aver già ipotecato la conquista della sua prima sfera di cristallo. Anche al femminile, però, Lara Gut-Behrami è una punta di diamante per la Svizzera, alla quale si aggiungono anche Michelle Gisin e ...