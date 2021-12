Schira: “Petagna al posto di Belotti”, l’affare si può fare (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andrea Belotti è pronto a lasciare il Torino a fine stagione, la società granata pensa ad Andrea Petagna del Napoli per sostituirlo. Una notizia di mercato che viene lanciata dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira che scrive: “Andrea Belotti lascerà il Torino svincolato a fine stagione: l’attaccante azzurro ha deciso di non prolungare il contratto. Il Torino sta monitorando Andrea Pinamonti, Kris Piatek e Andrea Petagna come possibile sostituto“. Al momento il Napoli si tiene stretto Petagna, anche perché per il mese di gennaio dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa con Koulibaly e Anguissa. Per il futuro si parla con insistenza di un addio a Petagna, in direzione Torino. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Andreaè pronto a lasciare il Torino a fine stagione, la società granata pensa ad Andreadel Napoli per sostituirlo. Una notizia di mercato che viene lanciata dall’esperto di calciomercato Nicolòche scrive: “Andrealascerà il Torino svincolato a fine stagione: l’attaccante azzurro ha deciso di non prolungare il contratto. Il Torino sta monitorando Andrea Pinamonti, Kris Piatek e Andreacome possibile sostituto“. Al momento il Napoli si tiene stretto, anche perché per il mese di gennaio dovràancora a meno di Victor Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa con Koulibaly e Anguissa. Per il futuro si parla con insistenza di un addio a, in direzione Torino. ...

