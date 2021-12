Scamacca Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante: le ultimissime (Di venerdì 24 dicembre 2021) Scamacca Juve si riapre subito con la formula giusta: Allegri insiste per avere l’ariete del Sassuolo, Vlahovic difficile Negli ultimi giorni per l’attacco della Juventus è tornata d’attualità la pista Scamacca. I bianconeri vorrebbero convincere il Sassuolo già a gennaio con un prestito con obbligo di riscatto. Allegri insiste per avere a disposizione un giovane talento su cui investire a lungo termine. La rincorsa a Vlahovic appare sempre più complicata, ma sono invece stati ripresi i contatto con l’ad Carnevali per l’ariete del Sassuolo anche per sbarrare la strada a Inter e Milan. Martial, Aubameyang e Icardi restano in corsa ma con percentuali al ribasso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021)si riapre subito con la formula giusta: Allegri insiste per avere l’ariete del Sassuolo, Vlahovic difficile Negli ultimi giorni per l’attacco dellantus è tornata d’attualità la pista. I bianconeri vorrebbero convincere il Sassuolo già a gennaio con un prestito con obbligo di riscatto. Allegri insiste per avere a disposizione un giovane talento su cui investire a lungo termine. La rincorsa a Vlahovic appare sempre più complicata, ma sono invece stati ripresi i contatto con l’ad Carnevali per l’ariete del Sassuolo anche per sbarrare la strada a Inter e Milan. Martial, Aubameyang e Icardi restano in corsa ma con percentuali al ribasso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

