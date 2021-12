Sara Benmessaoud | chi è la moglie di Giò Di Tonno

(Di venerdì 24 dicembre 2021)è ladi Giò Di, il cantante che ha partecipato parecchie volte al Festival di Sanremo soprattutto in coppia con Lola Ponce. In molti pensano sia fidanzato con la cantante napoletana ma la verità è un’altra: ha una relazione ormai da tantissimi anni con la fotografa di origini marocchine al quale ha fatto una dedica davvero speciale.ha poi dedicato una lunghissima e commovente dedica alla sua splendidache su Instagram posta ogni tanto, oltre ai suoi bellissimi scatti, anche qualche selfie con il suo compagno di vita. I due sono davvero dolcissimi e bellissimi insieme e mostrano quanto, nonostante i loro moltissimi impegni, siano sempre più innamorati ogni giorno che passa. Insomma, la storia d’amore tra il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sara Benmessaoud

Il Sussidiario.net

è la moglie del celebre cantante e attore Giò di Tonno . Ha trentasette anni, lavora come fotografa professionista ed è di origine marocchina. Da quasi sette anni è la moglie di Giò ...è la moglie del celebre cantante e attore Giò di Tonno . Ha trentasette anni, lavora come fotografa professionista ed è di origine marocchina. Da quasi sette anni è la moglie di Giò ...Sara Benmessaoud è la moglie di Giò Di Tonno, il cantante che ha partecipato parecchie volte al Festival di Sanremo ...Sara Benmessaoud e Giò di Tonno, l'attore rievoca un interessante aneddoto della loro storia con quel gesto "portafortuna" in vista ...