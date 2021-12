Santa Marinella, il Comune regala a la Misericordia un nuovo pullmino per disabili (Di venerdì 24 dicembre 2021) Santa Marinella – “Un bellissimo regalo di Natale non solo per noi ma per tutta la comunità di Santa Marinella”. Sono le parole pronunciate dal governatore della Misericordia di Santa Marinella Stefano di Stefano che interpretando il sentimento Comune di tutti i volontari, intende ringraziare sentitamente il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio per aver finanziato con ben 15 mila euro l’acquisto del muovo pulmino indispensabile per proseguire il servizio di trasporto dei ragazzi e studenti disabili. “Un gesto di grande solidarietà e sensibilità – ha proseguito di Stefano – nei confronti delle fasce sociali più deboli e che anche grazie alla generosità mostrata da tanti cittadini che hanno voluto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021)– “Un bellissimo regalo di Natale non solo per noi ma per tutta la comunità di”. Sono le parole pronunciate dal governatore delladiStefano di Stefano che interpretando il sentimentodi tutti i volontari, intende ringraziare sentitamente il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio per aver finanziato con ben 15 mila euro l’acquisto del muovo pulmino indispensabile per proseguire il servizio di trasporto dei ragazzi e studenti. “Un gesto di grande solidarietà e sensibilità – ha proseguito di Stefano – nei confronti delle fasce sociali più deboli e che anche grazie alla generosità mostrata da tanti cittadini che hanno voluto ...

