San Siro addio o per sempre? Diteci la vostra

Advertising

Inter : ??? | STADIO La scighera che scende su San Siro ??? #ForzaInter #InterTorino - Inter : ??? | STADIO Tutto pronto a San Siro ?? #ForzaInter #InterTorino - Inter : ??? | MATCH REPORT 1-0 a San Siro con i nerazzurri che chiudono il girone d'andata a quota 46 ?? - imepicbrozo77 : RT @it_inter: #Skriniar sul Liverpool: 'Credo in questa Inter, possiamo fargli male, soprattutto a San Siro. Arriviamo pronti anche se il c… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: ?? CALCIOMERCATO MILAN - BECIR #OMERAGIC ?? - IL CENTRALE DEL FUTURO Presente a San Siro domenica e sul taccuino di molt… -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

La Juventus nell'ultima partita del 2021 vince 2 - 0 nei confronti del Cagliari , una squadra ormai alla deriva, proveniente da due sconfitte di fila per 4 - 0, contro l'Inter ae l'ultima più grave in casa contro l'Udinese. Il Cagliari arriva a Torino con delle assenze pesanti, come gli infortunati Nandez e Strootman, lo squalificato Marin e i due difensori, Godin e ...Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sullo sfondo restano i profili di Badiashile (20enne francese del Monaco) e Omeragic , 19enne svizzero dello Zurigo, presente adomenica scorsa per ...Il Milan rischia di trovarsi contro immediatamente un ex obiettivo di mercato, che fu vicino durante l'estate scorsa.Il responsabile del progetto del nuovo stadio San Siro ha parlato dei pregi e delle qualità che avrà l'impianto di Milan e Inter.