Samsung lancia la sfida a Apple: come funziona il nuovo ecosistema basato su Google (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un ecosistema integrato, gestito da un unico sistema operativo. Un ecosistema che possa sfidare Apple e tutti i suoi dispositivi. È a questo l’obiettivo a cui hanno lavorato Samsung e Google per creare l’interazione tra la linea di smartphone Galaxy e il ChromeBook Go. L’idea è quella di avere un unico dispositivo che si muove attraverso due schermi, condividendo contatti, immagini e documenti. Un sistema integrato che, conferma Samsung, è pronto a sfidare Apple e il suo sistema operativo portando al massimo le potenzialità di Android. Tutte le stelle della Galassia Galaxy Partiamo dagli smartphone. La linea Galaxy raccoglie i tre top di gamma della casa sud coreana: ci sono il Galaxy S21, lo Z Fold 3 e lo Z Flip 3. L’S21 è lo ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unintegrato, gestito da un unico sistema operativo. Unche possaree tutti i suoi dispositivi. È a questo l’obiettivo a cui hanno lavoratoper creare l’interazione tra la linea di smartphone Galaxy e il ChromeBook Go. L’idea è quella di avere un unico dispositivo che si muove attraverso due schermi, condividendo contatti, immagini e documenti. Un sistema integrato che, conferma, è pronto aree il suo sistema operativo portando al massimo le potenzialità di Android. Tutte le stelle della Galassia Galaxy Partiamo dagli smartphone. La linea Galaxy raccoglie i tre top di gamma della casa sud coreana: ci sono il Galaxy S21, lo Z Fold 3 e lo Z Flip 3. L’S21 è lo ...

Advertising

paolocosso : Samsung lancia l’HDR10+ Gaming su TV e monitor: impostare l'HDR nei giochi a mano non servirà più #dDay… - PanLuvme : RT @zazoomblog: Samsung lancia l’HDR10+ Gaming su TV e monitor: impostare lHDR nei giochi a mano non servirà più - #Samsung #lancia #l’HDR… - zazoomblog : Samsung lancia l’HDR10+ Gaming su TV e monitor: impostare lHDR nei giochi a mano non servirà più - #Samsung… - TuttoAndroid : Il pieghevole Huawei P50 Pocket è ufficiale e lancia la sfida a Samsung - CybeOut : #Galaxy S8: #Samsung lancia l'ultimo aggiornamento di sicurezza #Android -