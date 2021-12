Salerno, gli auguri di buon Natale dal sindaco Napoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) A tutte le salernitane ed ai tutti i salernitani auguro un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo. Sono orgoglioso ed onorato di esser il sindaco della mia città. Salerno è una comunità generosa e solidale. Lo sapevamo da sempre; lo stiamo sperimentando durante la pandemia. I salernitani sono stati capaci di fare la differenza con comportamenti responsabili, adesione massiccia alla campagna vaccinale, solidarietà nei riguardi delle persone più in difficoltà. La guerra contro il Covid-19 è ancora in corsa, ma la stiamo vincendo battaglia dopo battaglia. Dobbiamo continuare con questo coraggio e determinazione anche per rispetto di coloro che questo morbo terribile ha portato via o gravemente ferito. Al tempo stesso siamo impegnati nella piena rinascita economica, sociale, civile e culturale. Siamo impegnati a creare lavoro ed opportunità ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 dicembre 2021) A tutte le salernitane ed ai tutti i salernitani auguro un Serenoed un Felice Anno Nuovo. Sono orgoglioso ed onorato di esser ildella mia città.è una comunità generosa e solidale. Lo sapevamo da sempre; lo stiamo sperimentando durante la pandemia. I salernitani sono stati capaci di fare la differenza con comportamenti responsabili, adesione massiccia alla campagna vaccinale, solidarietà nei riguardi delle persone più in difficoltà. La guerra contro il Covid-19 è ancora in corsa, ma la stiamo vincendo battaglia dopo battaglia. Dobbiamo continuare con questo coraggio e determinazione anche per rispetto di coloro che questo morbo terribile ha portato via o gravemente ferito. Al tempo stesso siamo impegnati nella piena rinascita economica, sociale, civile e culturale. Siamo impegnati a creare lavoro ed opportunità ...

Advertising

LCronache : Salerno, gli auguri di buon Natale dal sindaco Napoli | Cronache Salerno - ilario_damato : Sono critico verso l’obbligo di #mascherina all’aperto, perché crea un falso se so di sicurezza: ma sul Corso di… - paolo71_22299 : @alesirigu70 @mirkonicolino Gli ingaggi oggi sono a livelli folli, ma per questi soldi devo avere in campo un gioca… - AnnaDeS40857578 : Buona morte,maledetta Antonietta De Luca ass.siciale del cimi di via bastioni di Salerno .fetta il boia di Salerno… - ottopagine : Natale 2021, gli auguri del sindaco di Salerno: 'Continuare con questo coraggio' #Salerno -