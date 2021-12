Russia multa Google per 98 milioni di dollari per contenuti vietati (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una pesante sanzione per non aver rimosso contenuti illegali. L'azienda statunitense è stata multata per 7,2 miliardi di rubli (98 milioni di dollari). La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un tribunale di Mosca ha inflitto auna pesante sanzione per non aver rimossoillegali. L'azienda statunitense è statata per 7,2 miliardi di rubli (98di). La ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia multa Russia multa Google per 98 milioni di dollari per contenuti vietati La Russia sanziona regolarmente le grandi aziende digitali, accusate di non cancellare contenuti che promuovono droga, suicidio o legate all'opposizione.

