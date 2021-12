Romina Power, il pensiero ricorrente che non va via: pensa solo a quell’istante (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romina Power, fascinosa figlia d’arte, tante immagini si susseguono nella sua mente: uno è sempre onnipresente nel suo cuore nostalgico. Il cuore della bellissima italo americana è sempre in tumulto.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 24 dicembre 2021), fascinosa figlia d’arte, tante immagini si susseguono nella sua mente: uno è sempre onnipresente nel suo cuore nostalgico. Il cuore della bellissima italo americana è sempre in tumulto.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Gaudo : @Zhronne @Zebbolo Sì, insieme ad Albano e Romina Power - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Ci sarà - HiPeople_21 : Press Review / Romina Power, il suo amore è tutto per lei: “Tutta la sua dolcezza” – FOTO - - HiPeople_21 : Press Review / Romina Power, il suo amore è tutto per lei: “Tutta la sua dolcezza” – FOTO - - sonikmusicnet : Ora in onda: AL BANO _ ROMINA POWER - CI SARÀ -