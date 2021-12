Romina Carrisi mostra la foto inedita con la sorella scomparsa Ylenia e si commuove ricordandola | l’immagine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Proprio in questi giorni ricorre l’anniversario delladi, della quale non si hanno più notizie da 22 anni. La figlia di Al Bano ePower manca molto alla sua famiglia e nelle ultime ore, laminorel’ha ricordata con grande affetto, condividendo un’immagine della sua infanzia.nel ricordo della: lagrafiaè ormai una presenza fissa di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Nel corso della puntata del 22 dicembre, vi è stato uno speciale momento dedicato all’incontro con le maestre ...

Advertising

HiPeople_21 : Press Review / Romina Carrisi mostra la tenerissima foto con la sorella scomparsa - Gossip News… - zazoomblog : Romina Carrisi: chi è età che lavoro fa chi è il fidanzato altezza Instagram foto - #Romina #Carrisi: #lavoro… - bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #23Dicembre Affetti Stabili Romina Carrisi, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Carolina R… - ParliamoDiNews : Ylenia Carrisi, Romina Power choc: `Ecco la foto che non avete mai visto`, in studio si consuma il dramma – Libero… - DonnaGlamour : Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia: “Non ne parlo mai..” -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Carrisi

Ultime Notizie Flash

... le nozze di Cristel, la figlia di Albano ePower, con Davor Luksic, il rampollo di una notissima famiglia croata che ha costruito un autentico impero nel mondo dei resort e degli ...A Oggi è un altro giorno , una delle presenze fisse è, figlia diPower e Albano . La ragazza, nel salotto della Bortone , si trova molto a suo agio ed è molto spigliata. Ieri ha voluto mostrare una foto dal suo album personale che ...Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia, scomparsa da tempo, mostrando un'inedita fotografia della sua infanzia, in cui appare fra le lacrime proprio imbraccio a lei. Noi e i nostri fornitori archivi ...Romina Carrisi non riesce a trattenersi e si lascia andare alle emozioni pensando alla drammatica perdita che l’ha vista protagonista. Romina Carrisi è un personaggio televisivo di Cellino San Marco c ...