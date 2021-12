Roma, turista in viaggio di notizie scivola dal parapetto sul Lungotevere (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una luna di miele tragica. Una turista americana, Kristin Elisabeth Falterman, in viaggio di nozze a Roma insieme al marito, è scivolata dal parapetto del Lungotevere schiantandosi sulla banchina e procurandosi ferite gravissime. La donna, 35 anni, si trova ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale San Camillo. “Stavamo rientrando in albergo, dopo aver trascorso la serata in centro. Kristin si è seduta sul parapetto e non so come, ma ha perso l’equilibrio ed è volata giù. Non sono riuscito a salvarla”, ha raccontato il marito, Stephen Vincent. L’incidente è avvenuto mercoledì sera, poco dopo la mezzanotte vicino al ponte Principe Amedeo Savoia. La coppia stava facendo una passeggiata prima di rientrare in albergo quando la giovane si è seduta sul ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una luna di miele tragica. Unaamericana, Kristin Elisabeth Falterman, indi nozze ainsieme al marito, èta daldelschiantandosi sulla banchina e procurandosi ferite gravissime. La donna, 35 anni, si trova ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale San Camillo. “Stavamo rientrando in albergo, dopo aver trascorso la serata in centro. Kristin si è seduta sule non so come, ma ha perso l’equilibrio ed è volata giù. Non sono riuscito a salvarla”, ha raccontato il marito, Stephen Vincent. L’incidente è avvenuto mercoledì sera, poco dopo la mezzanotte vicino al ponte Principe Amedeo Savoia. La coppia stava facendo una passeggiata prima di rientrare in albergo quando la giovane si è seduta sul ...

