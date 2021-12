Roma, spagnoli in uscita: Perez e Mayoral ai saluti? (Di venerdì 24 dicembre 2021) C’è aria di partenze alla Roma e in tal senso si parla spagnolo: Carles Perez ad esempio, finito tra le seconde scelte di Mourinho, starebbe pensando al ritorno in Spagna. Su di lui ha messo gli occhi il Cadiz, che ha bisogno di rinforzi a gennaio per evitare la retrocessione. La pista sembra abbastanza concreta per l’ex Barcellona, che potrebbe andare in prestito fino al 30 giugno. Anche il futuro di Borja Mayoral potrebbe essere lontano dalla capitale: dopo le presenze consecutive con CSKA Sofia e Spezia da titolare infatti, il centravanti è tornato nuovamente in panchina trovando zero minuti nelle ultime due partite. Il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino, starebbe dunque trattando con il Crystal Palace per una sua cessione immediata, intorno ai 15 milioni di euro. Congelata al momento l’ipotesi Fiorentina che avrebbe ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 dicembre 2021) C’è aria di partenze allae in tal senso si parla spagnolo: Carlesad esempio, finito tra le seconde scelte di Mourinho, starebbe pensando al ritorno in Spagna. Su di lui ha messo gli occhi il Cadiz, che ha bisogno di rinforzi a gennaio per evitare la retrocessione. La pista sembra abbastanza concreta per l’ex Barcellona, che potrebbe andare in prestito fino al 30 giugno. Anche il futuro di Borjapotrebbe essere lontano dalla capitale: dopo le presenze consecutive con CSKA Sofia e Spezia da titolare infatti, il centravanti è tornato nuovamente in panchina trovando zero minuti nelle ultime due partite. Il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino, starebbe dunque trattando con il Crystal Palace per una sua cessione immediata, intorno ai 15 milioni di euro. Congelata al momento l’ipotesi Fiorentina che avrebbe ...

