Roma, papà getta il cane dalla finestra per punire il figlio 15enne. Adesso sarà processato (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aveva preso in braccio il cagnolino del figlio, un Jack Russell, e l?aveva scaraventato nel vuoto, dal settimo piano dell?appartamento di famiglia, in via Garcia Lorca, a Fonte Ostiense.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aveva preso in braccio il cagnolino del, un Jack Russell, e l?aveva scaraventato nel vuoto, dal settimo piano dell?appartamento di famiglia, in via Garcia Lorca, a Fonte Ostiense....

Advertising

lapoelkann_ : Vi ho parlato di lui più volte: per 43 anni, ogni giorno, ha aiutato gli ultimi. Tutti senza distinzione. Papa Fran… - SkyTG24 : Al secolo Jorge Mario Bergoglio, compie oggi gli anni il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma,… - g_bonincontro : RT @SkyTG24: #Roma, papà getta cane dalla finestra per punire figlio 15enne - SkyTG24 : #Roma, papà getta cane dalla finestra per punire figlio 15enne - chilhavistorai3 : 'Le cose sono rimaste come lo scorso anno. Noi lo aspettiamo sempre, non è vita non sapere più niente': Appello del… -