Roma, morto nell’incidente alla vigilia di Natale: chi è la vittima, aveva solo 30 anni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma. Era ospite a casa di un amico nella Capitale per trascorrere la notte. Qui aveva il suo lavoro di una vita per conto di una struttura sanitaria polispecalistica della zona di Pietralata. Carlo Vasaturo, si chiamava così la vittima del tragico incidente della notte scorsa avvenuto a Roma. La giovane vittima era originaria dell’hinterland di Napoli, precisamente Afragola, ed aveva solamente 30 anni, compiuti proprio in questo mese. Ha perso tragicamente la vita a seguito di uno spaventoso incidente che non gli ha lasciato nessuno scampo. Un impatto violentissimo contro un muro, a bordo della sua auto, la notte del 23 dicembre scorso. Leggi anche: Roma, terribile incidente: si schianta contro un muro, morto 30enne La dinamica della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021). Era ospite a casa di un amico nella Capitale per trascorrere la notte. Quiil suo lavoro di una vita per conto di una struttura sanitaria polispecalistica della zona di Pietralata. Carlo Vasaturo, si chiamava così ladel tragico incidente della notte scorsa avvenuto a. La giovaneera originaria dell’hinterland di Napoli, precisamente Afragola, edsolamente 30, compiuti proprio in questo mese. Ha perso tragicamente la vita a seguito di uno spaventoso incidente che non gli ha lasciato nessuno scampo. Un impatto violentissimo contro un muro, a bordo della sua auto, la notte del 23 dicembre scorso. Leggi anche:, terribile incidente: si schianta contro un muro,30enne La dinamica della ...

