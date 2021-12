(Di venerdì 24 dicembre 2021). Era ospite a casa di un amico nella Capitale per trascorrere la notte. Quiil suo lavoro di una vita per conto di una struttura sanitaria polispecalistica della zona di Pietralata., si chiamava così ladel tragicodella notte scorsa avvenuto a. La giovaneera originaria dell’hinterland di Napoli, precisamente Afragola, ed30, compiuti proprio in questo mese. Ha perso tragicamente la vita a seguito di uno spaventosoche non gli ha lasciato nessuno scampo. Un impatto violentissimo contro un muro, a bordo della sua auto, la notte del 23 dicembre scorso. Leggi anche:, terribile ...

Advertising

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - CorriereCitta : Roma, è Carlo Vasaturo la vittima del tremendo incidente alla vigilia di Natale: aveva solamente 30 anni - blogesquilino : RT @Roma_Amore_Mio: Via Carlo Felice anni 80 (tram e tranvieri Roma) - scenarieconomic : Roma è importante, ma lo stipendio da parlamentare lo è di più... #Calenda - J_pablo99 : RT @FestivalDantesc: Il 28 dicembre a San Carlo ai Catinari, Roma (Piazza Cairoli, zona Largo Argentina) c'è Dante in Festa Ecco il progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Carlo

Il Tempo

Merito essenzialmente dell'attività di Riccardo, figlio del patron. Ma ora che US Wind, ... prima con AirOne e poi con la concessionaria autostradale- L'Aquila " significa investimenti in ...Calenda ha deciso di lasciare l'incarico di consigliere comunale dia due mesi di distanza dalle elezioni per il sindaco della Capitale che l'hanno visto arrivare terzo al primo turno alle ...Era a Roma per lavoro Carlo Vasaturo, il 30enne campano morto in un incidente stradale su via di Portonaccio a Roma. Trent'anni compiuti questo mese di dicembre ha perso la vita dopo essersi schiantat ..."In 40 anni ho seguito 329 trapianti di cuore in altrettanti bambini a cui, nella grande maggioranza dei casi, è stata data l'opportunità di crescere e avere una vita normale, o quasi. (ANSA) ...