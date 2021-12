Roma, arrestato il leader dell’Unione forze identitarie per associazione sovversiva. Esaltava la strage di Traini coi suoi collaboratori (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un arresto per il fondatore e misure di obbligo di dimora per i suoi collaboratori. È così che la Procura di Roma ha smantellato i vertici di Unione forze identitarie (Ufi), un’organizzazione accusata di associazione sovversiva. L’indagine ha svelato una struttura definita «paramilitare suprematista» con legami con la Atomwaffen Division, un gruppo di terroristi neonazisti con nuclei in Europa, Canada e Russia. Secondo le indagini della Digos e della direzione centrale della Polizia di prevenzione, la rete era in grado di fornire a tutti i suoi adepti lezioni su come creare esplosivi in casa utilizzando prodotti chimici facilmente recuperabili. Gli obiettivi dell’opera di proselitismo portata avanti dall’ Unione forze ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un arresto per il fondatore e misure di obbligo di dimora per i. È così che la Procura diha smantellato i vertici di Unione(Ufi), un’organizzazione accusata di. L’indagine ha svelato una struttura definita «paramilitare suprematista» con legami con la Atomwaffen Division, un gruppo di terroristi neonazisti con nuclei in Europa, Canada e Russia. Secondo le indagini della Digos e della direzione centrale della Polizia di prevenzione, la rete era in grado di fornire a tutti iadepti lezioni su come creare esplosivi in casa utilizzando prodotti chimici facilmente recuperabili. Gli obiettivi dell’opera di proselitismo portata avanti dall’ Unione...

