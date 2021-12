Roma | arrestato il leader dell’Unione forze identitarie con l’accusa di associazione sovversiva | “Si ispiravano a Breivik e Traini”

Advertising

CB_Ignoranza : Due settimane fa D’Aversa era stato praticamente esonerato, ma mentre stava prendendo il nuovo allenatore, Ferrero… - milanomagazine : Roma, arrestato il fondatore e leader di organizzazione estremista e suprematista, operativa in tutta Italia | Rom… - Gazzettino : Terrorimo a Roma, arrestato il fondatore della 'Jihad bianca': l'accusa di associazione sovversiva - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Terrorimo a Roma, arrestato il fondatore della 'Jihad bianca': l'accusa di associazione sovversiva - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Terrorimo a Roma, arrestato il fondatore della 'Jihad bianca': l'accusa di associazione sovversiva -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestato

L'uomo,, si trova in carcere a Regina Coeli , a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Alfredo Lancia è statoieri pomeriggio dai carabinieri di Sabaudia, coordinati dalla ...Ancora una volta il servizio aereo della Guardia di Finanza di Pratica di Mare () scopre una discarica abusiva di veicoli in Umbria. Dall'alto, infatti, si scoprono abusi che ...scoperto e...Un 48enne, che era già stato in carcere per abusi, ha maltrattato la madre disabile facendola vivere in condizioni disumane fino all'arrivo del 118. La donna è deceduta dopo pochi giorni dal ricovero.Un tampone per Natale. Per passare le feste insieme alla famiglia nel modo più sicuro possibile in tempo di pandemia, e soprattutto di variante Omicron, gli italiani hanno prenotato un ...