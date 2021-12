Roma, armato di coltello si lancia dal 3° piano: 15enne in fin di vita (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dramma alla Vigilia di Natale: una ragazzino di 15 anni si lancia dal balcone del suo appartamento al terzo piano, a viale Tirreno, Roma. Era poco prima dell’una di notte di oggi 24 dicembre 2021 quando il giovanissimo si è arrampicato sul muretto del suo balcone e si è messo a cavalcioni, armato di coltello. In condizioni gravissime è stato portato d’urgenza all’ospedale. Non si sa se riuscirà a salvarsi. Si lancia dal 3° piano: 15enne in fin di vita Era poco prima dell’una di questa notte, 24 dicembre 2021. La Vigilia di Natale, un giorno di festa. Ma non per il 15enne che, armato di coltello, si è arrampicato sul balcone del suo appartamento a Viale Tirreno 179. Si è messo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dramma alla Vigilia di Natale: una ragazzino di 15 anni sidal balcone del suo appartamento al terzo, a viale Tirreno,. Era poco prima dell’una di notte di oggi 24 dicembre 2021 quando il giovanissimo si è arrampicato sul muretto del suo balcone e si è messo a cavalcioni,di. In condizioni gravissime è stato portato d’urgenza all’ospedale. Non si sa se riuscirà a salvarsi. Sidal 3°in fin diEra poco prima dell’una di questa notte, 24 dicembre 2021. La Vigilia di Natale, un giorno di festa. Ma non per ilche,di, si è arrampicato sul balcone del suo appartamento a Viale Tirreno 179. Si è messo a ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, armato di coltello si lancia dal 3° piano: 15enne in fin di vita - marziodb : RT @_GrayDorian: Roma, uomo armato e con il volto coperto da un passamontagna fermato all'ingresso di una banca e multato di 400 euro perch… - CorriereCitta : Roma, bandito armato rapina una donna: ‘Dammi i soldi’. Lei non li ha, lui le ruba la spesa - francobus100 : Roma, armato di pistola rapina una donna: non trova i soldi e scappa con un pacco di spaghetti - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Roma, armato di pistola rapina una donna: non trova i soldi e scappa con un pacco di spaghetti -