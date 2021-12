Rocco Siffredi ha proposto ad Alex Belli di fare un film porno: il racconto dell’ex concorrente del GF Vip (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alex Belli è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e nonostante la sua esperienza nel reality si sia ormai conclusa, l’attenzione della cronaca rosa continua a essere concentrata su di lui. Recentemente l’attore ha fatto luce su alcuni dettagli della sua vita non ancora noti a tutti, rivelando verità inedite. Fra queste vi è anche il racconto del suo rapporto con Rocco Siffredi che, stando alle sue dichiarazioni, gli avrebbe proposto una collaborazione lavorativa in passato. Alex Belli e la proposta di lavoro di Rocco Siffredi: la rivelazione sul film porno Nelle ultime ore, Alex Belli è stato protagonista della puntata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021)è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e nonostante la sua esperienza nel reality si sia ormai conclusa, l’attenzione della cronaca rosa continua a essere concentrata su di lui. Recentemente l’attore ha fatto luce su alcuni dettagli della sua vita non ancora noti a tutti, rivelando verità inedite. Fra queste vi è anche ildel suo rapporto conche, stando alle sue dichiarazioni, gli avrebbeuna collaborazione lavorativa in passato.e la proposta di lavoro di: la rivelazione sulNelle ultime ore,è stato protagonista della puntata ...

