Roberto Lipari ricoverato per Covid: «Passerò il Natale in quarantena» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roberto Lipari Febbre alta, raffreddore, tosse. Il tampone, poi, ha dato la conferma: si trattava di Covid. E' iniziata così la disavventura del comico e conduttore di Striscia la Notizia, Roberto Lipari, che trascorrerà il Natale in quarantena. Scopertosi positivo al coronavirus, l'artista – già vaccinato con la seconda dose – ha accusato sintomi acuti che l'hanno costretto al ricovero in ospedale. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso comico siciliano sui social, rassicurando i suoi follower: "il peggio è alle spalle". "Non scenderò nei particolari, ma Si! sono Positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si! Passerò il Natale in quarantena."

