Roberto Lipari positivo al Covid | il messaggio tranquillizza i fan

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ha rivelato di essereal-19. Il conduttore di Striscia la Notiziai fan con un. Il conduttore di Striscia la Notiziaal-19 (via Screenshot)Grande spavento per il comico. Infatti il conduttore di Striscia la Notizia è risultatoal-19. Nelle ultime settimane la spalla di Sergio Friscia aveva fatto intendere di essere operato per un’infezione, tenendo riservata la sua positività. Oggiha deciso di fare chiarezza, ma soprattutto dire i fan. Infatti il presentatore ha esordito affermando: “Il peggio è alle spalle, passerò il Natale in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, positivo il comico Roberto Lipari: 'Ora sto meglio, il peggio è alle spalle' #covid - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Covid, positivo il comico Roberto Lipari: 'Ora sto meglio, il peggio è alle spalle' #covid - corrmezzogiorno : #Palermo Il comico Lipari positivo al Covid: «Ora sto meglio, peggio alle spalle» - telodogratis : Striscia la notizia: il conduttore Roberto Lipari ricoverato per Covid - infoitcultura : Gli auguri di Roberto Lipari positivo al Covid e in quarantena: 'Buon Natale a debita distanza' -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Lipari

Su Instagram il messaggio dell'attore: 'Troppo spesso diamo per scontato ciò che abbiamo, ma godetevi ogni ...Lo scrive sul suo profilo Facebook il comico palermitano, conduttore di 'Striscia la Notizia' con Sergio Friscia. "Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma ...Natale a casa con il Covid in quarantena per il conduttore di "Striscia la notizia" Roberto Lipari. Il conduttore, vaccinato, ha raccontato la ...Il comico Roberto Lipari è risultato positivo al Covid-19. Sono virali le sue parole condivise su Facebook: “”Ora sto meglio, il peggio è alle spalle, ma passerò Natale in ...