Rita Pavone e Teddy Reno, un matrimonio che fece discutere: il motivo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Rita Pavone e Teddy Reno, sapevate che il loro matrimonio in quel periodo fece davvero scandalo? Anche la diretta interessata più volte lo ha ricordato: scopriamo il motivo. Getty ImagesHa da poco concluso la sua esperienza nella nuova edizione di All together now, lo show dedicato alla musica condotto da Michelle Hunziker in cui è stata una delle giudici per la seconda stagione di fila. Eppure quello che forse non tutti sanno, nonostante i due non lo abbiano mai nascosto riguarda il loro matrimonio celebrato moltissimi anni fa che proprio per questa ragione fece un grande scandalo, nonostante il tempo alla fine abbia dato ragione ad entrambi. Ancora oggi formano una bellissima famiglia insieme ai loro due figli che ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 dicembre 2021), sapevate che il loroin quel periododavvero scandalo? Anche la diretta interessata più volte lo ha ricordato: scopriamo il. Getty ImagesHa da poco concluso la sua esperienza nella nuova edizione di All together now, lo show dedicato alla musica condotto da Michelle Hunziker in cui è stata una delle giudici per la seconda stagione di fila. Eppure quello che forse non tutti sanno, nonostante i due non lo abbiano mai nascosto riguarda il lorocelebrato moltissimi anni fa che proprio per questa ragioneun grande scandalo, nonostante il tempo alla fine abbia dato ragione ad entrambi. Ancora oggi formano una bellissima famiglia insieme ai loro due figli che ...

Advertising

yudhakominiunik : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 la #VigiliaDiNatale è in compagnia della musica italiana e internazionale. Tra gli artisti sul palco dell'A… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 la #VigiliaDiNatale è in compagnia della musica italiana e internazionale. Tra gli artisti sul palco de… - viglione964 : Tanti auguri di buon Natale Rita(@Rita_Pavone_) ! - marco1sostegni : @Rita_Pavone_ Grazie. Tanti auguri. Le ho chiesto dell'altezza di Elvis perché si muoveva bene e gli alti di solito non sono bravi a ballare - MicheleMoccia17 : @Rita_Pavone_ Buona vigilia Rita -