"Rischio 100mila casi al giorno in Italia" (Di venerdì 24 dicembre 2021) "In Italia rischiamo purtroppo di superare i 100mila contagi al giorno da coronavirus come in Gran Bretagna". Lo ha detto Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica. Dunque bisogna prepararsi... Leggi su today (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Inrischiamo purtroppo di superare icontagi alda coronavirus come in Gran Bretagna". Lo ha detto Walter Ricciardi, presidente della Federazione mondiale di Sanità Pubblica. Dunque bisogna prepararsi...

Advertising

istsupsan : #covid19 ??dati monitoraggio ?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 351 per 100mila abitanti ??Stabile Rt pari… - istsupsan : #covid1??dati monitoraggio?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 241 per 100mila abitanti ??Stabile Rt pari a… - franser_real : Report Iss: cresce ancora l'incidenza, tracciamento sempre più difficile - SimoneCosimi : RT @istsupsan: #covid19 ??dati monitoraggio ?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 351 per 100mila abitanti ??Stabile Rt pari a 1,13, s… - AUSLRomagna : RT @istsupsan: #covid19 ??dati monitoraggio ?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 351 per 100mila abitanti ??Stabile Rt pari a 1,13, s… -