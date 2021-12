Rinnovo Sarri | la firma sul contratto arriverà a Cortina? Lo scenario

(Di venerdì 24 dicembre 2021)dovrebbere il tanto attesodinella giornata di oggi: probabile incontro con Lotito aGiornata importante per la Lazio. Maurizio, che subito dopo la gara contro il Venezia ha raggiunto Castelfranco di Sopra, si appresta infatti are il tanto attesodidopo le intese raggiunte negli ultimi giorni. Il tecnico toscano, come già preannunciato, si legherà alla Lazio fino al 30 giugno del 2025 con un aumento dell’ingaggio da tre a quattro milioni più premi. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’incontro definitivo per mettere nero su bianco dovrebbe arrivare oggi a, nella residenza natalizia di Claudio Lotito L'articolo ...

ROMA - Claudio Lotito indaffarato come non mai. Segue da vicino il caso Salernitana, sempre in vendita. Non molla la situazione Senato, con in ballo (ancora) la sua nomina.