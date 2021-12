Rimandato il concerto di Samuel del 26 Dicembre a Pordenone (Di venerdì 24 dicembre 2021) Siamo dispiaciuti di comunicare che a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e delle nuove restrizioni adottate dal Governo con il Decreto Festività, contenenti le nuove misure anti COVID, con rammarico ci troviamo costretti a rimandare a data da destinarsi il concerto di Samuel previsto per domenica 26 Dicembre al Capitol. I biglietti acquistati rimangono validi, al più presto aggiornamenti sulla nuova data e sulle modalità per eventuali rimborsi. Leggi su udine20 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Siamo dispiaciuti di comunicare che a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica e delle nuove restrizioni adottate dal Governo con il Decreto Festività, contenenti le nuove misure anti COVID, con rammarico ci troviamo costretti a rimandare a data da destinarsi ildiprevisto per domenica 26al Capitol. I biglietti acquistati rimangono validi, al più presto aggiornamenti sulla nuova data e sulle modalità per eventuali rimborsi.

