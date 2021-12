Renzi | “Bisogna che il sistema Italia riesca a vaccinare ben più di mezzo milione di persone al giorno”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – “Da settimaneViva chiede di anticipare la terza dose, come hanno già fatto francesi e inglesi. Speranza ha aspettato troppo, purtroppo. E molteche passeranno il Natale in isolamento avrebbero potuto non prendersi il Covid prima se fosse passata la nostra proposta di riduzione dei tempi dalla seconda dose. Questo vaccino avrà 2-3 richiami all’anno finché non sarà finita l’emergenza: per questoche ilben più didial. Questa mi pare la vera priorità, altroché discutere per ore ed ore di Quirinale, su cui suggerisco di abbassare i toni, riporre il pallottoliere e godersi il Natale. Questa discussione va ripresa ...